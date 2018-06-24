Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах по результатам обработки почти 82 процентов бюллетеней.

Как передает İslam.az, об этом сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган (от правящей Партии справедливости и развития) к настоящему моменту набирает 54,11 процентов голосов, в то время как его основной соперник Мухаррем Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии) — около 29,96 процентов.

Мераль Акшенер (от Хорошей партии) набирает более семи процентов.