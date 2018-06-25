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Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительное письмо.

Как сообщает Islam.az, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой мой Брат,

Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой, завоеванной на выборах, и желаю Вам новых успехов в Вашей дальнейшей деятельности.

Результаты голосования являются отчетливым свидетельством большой веры и доверия к Вашей личности как настоящего лидера народа, высокой оценкой Вашей широкомасштабной деятельности и Ваших заслуг на пути всестороннего развития и процветания братской Турции.

Азербайджан и Турцию в соответствии с волей наших народов, тесно связанных друг с другом глубокими историческими корнями, общими национально-духовными ценностями, объединяют несокрушимые отношения дружбы и братства. Построенные на этих прочных основах, опирающиеся на взаимную веру, доверие и поддержку наши межгосударственные отношения сегодня поднялись на самый высокий уровень союзничества и стратегического партнерства.

Проекты, осуществляемые нами совместно благодаря азербайджано-турецкой дружбе и братству, играют большую роль в развитии региона, создании важного энергетического, коммуникационного коридора между Европой и Азией.

Совместно реализованные нами нефте- и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, открытый недавно проект TANAP являются яркими примерами нашего успешного сотрудничества.

Уверен, что азербайджано-турецкие дружба и братство, и впредь играя важную роль в реализации всех наших совместных инициатив, будут вносить вклад в развитие наших стран, благосостояние наших народов.

Дорогой мой Брат, еще раз передаю Вам мои самые искренние поздравления, приглашаю Вас с официальным визитом в Азербайджан. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей настойчивой и самоотверженной работе во имя прогресса братского турецкого народа".


Опубликовано:25 Июнь, 2018  09:40, ]]>Печать]]>
 
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