Читатель спрашивает: Дозволено ли наносить на торты и иные кондитерские изделия имена Аллаха и святых?

Вести образ жизни, связанный с заповедями Аллаха, демонстрировать любовь к святым, является одобряемым деянием. Однако и в этом следует соблюдать разумные границы. Наносить на продукты питания имена Аллаха и святых, а затем употреблять их в пищу нельзя считать хорошим шагом. Нельзя категорично заявить, что это харам. Но и одобрить сложно. Вторая проблема, возникающая при этом, является вопрос чистоты. Дело в том, что к именам Аллаха и святых, а также к письменам Корана (вне зависимости на каком языке они написаны), запрещено прикасаться без малого и большого омовений. При изготовлении и разрезании подобных продуктов питания появляется вероятность контакта с вышеуказанными надписями. Но даже если эта проблема будет устранена, все равно каждый из съедающих это кондитерское изделие будет непосредственно контактировать с именами Аллаха и святых, и следовательно возникнет необходимость соблюдения чистоты. Но во время массовых мероприятий очень сложно соблюдать это требование.