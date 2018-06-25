Эрдоган пообещал после победы на выборах работать днем и ночью

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге своих сторонников в Анкаре после победы на выборах, пообещал им работать днем и ночью, превратив свою страну в пример для всего мира, передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Я благодарю каждого гражданина, который пришел на выборы и исполнил свой долг, какой бы партии он ни отдал свой голос. Благодарю всех кандидатов и их помощников. Мы получили наказ от народа. И в ближайшее время мы исправим все наши недостатки. В большей части мы закончили подготовку к переходу на президентскую систему. Определившись с министрами и аппаратом, мы примемся работать ночью и днем, выполним все свои обязательства и станем примером всему миру", — сказал Эрдоган.

Ранее СМИ сообщили, что во время митинга сторонников президента в Стамбуле ребенок застрял ногой в автоматическом заграждении для автомобилей перед резиденцией Эрдогана.

"Я бы сюда приехал раньше, но в Стамбуле произошел несчастный случай с маленьким ребенком. Я поехал к нему в больницу и только потом, поговорив с докторами, направился в Анкару. Сейчас ему делают операцию, ему семь лет. Помолитесь за него", — сказал Эрдоган.

Он напомнил о событиях июля 2016 года, когда в стране была предотвращена попытка госпереворота. "Мы вместе дали отпор тем, кто хотел поставить Турцию на колени. Вы 16 июля были здесь, когда Анкару бомбили самолеты. Мы вместе спасли страну из лап путчистов. Куда сбежали? В Америку. Смотрю на результаты выборов там. Оттуда основной оппозиции пришло много голосов", — заявил Эрдоган.

Он добавил, что главными победителями на выборах стали демократия и народная воля. "Вы пишете историю, я вас благодарю", — сказал турецкий лидер.