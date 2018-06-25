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Более 30 человек погибли при штурме талибами города у афгано-таджикской границы

Более 30 человек погибли при штурме талибами города у афгано-таджикской границы.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Интерфакс", боевики экстремистского движения "Талибан" пытаются захватить уездный центр.

Этой ночью талибы атаковали правительственные посты на перекрестке Имамуддин, в центре города Имам-Сахиб, в результате чего погибли десять военнослужащих. Ответным огнем был убит 21 боевик "Талибана", еще 12 экстремистов ранены", - заявил  журналистам начальник управления полиции провинции Кундуз Абдулбаки Нуристани.

По его словам, талибы продолжают попытки захвата этого важного населенного пункта на границе с Таджикистаном, перебрасывая в этот район дополнительные силы из уездов соседней провинции Тахар.


Опубликовано:25 Июнь, 2018  17:13, ]]>Печать]]>
 
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