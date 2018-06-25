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Новости » Точка зрения

Исполнилось 100 лет со дня создания ВC Азербайджана

Сегодня Вооруженные силы Азербайджана отмечают 100-летие со дня создания.

26 июня в Азербайджане отмечается как День Вооруженных сил.

По решению Совета министров Азербайджанской Демократической Республики 26 июня 1918 года в Азербайджане была создана первая регулярная воинская часть - Отдельный корпус.

Представленные в организованном в то время Военном министерстве и его руководстве Самед бек Мехмандаров, Алиага Шихлинский и другие знатоки военного дела провели в строительстве Азербайджанской армии важные реформы.

Строительство современной армии в Азербайджане началось с 70-х годов прошлого века.

Своим приходом в руководство страны в 1969 году Гейдар Алиев поставил цель подготовить национальные офицерские кадры и этим дал старт строительству армии в Азербайджане. В Баку был открыт Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского. Проделанные работы, привлечение молодежи в эту и другие зарубежные военные школы дали значимый толчок подготовке профессиональных кадров для Азербайджана.

После обретения Азербайджаном независимости страна столкнулась с серьезным кризисом в военной сфере. Основная задача, стоящая перед не имеющим регулярной армии Азербайджаном, заключалась в контроле ситуации в боях за Карабах. Осуществить этот процесс было очень сложно. Материально-техническое обеспечение армии сопровождалось проблемами. Однако постепенно, для прекращения поражений в войне, все возможности страны были мобилизованы на строительство Национальной армии.

Был принят первый серьезный шаг на пути перехода от добровольного батальона к регулярной армии. Частично процессы мобилизации и призыва на воинскую службу были отрегулированы. Проведенный в Баку 9 октября 1992 года военный парад стал важным шагом на пути повышения чувства патриотизма, роста веры и интереса к армии.

Фундамент строительства профессиональной армии в стране был заложен в конце 1993 года. Таким образом, в Азербайджане были ликвидированы незаконные вооруженные формирования, создано единое командование. Было покончено с анархией и создана регулярная армия.

Посещающему прифронтовые зоны Верховному главнокомандующему Гейдару Алиеву удалось добиться режима прекращения огня. После этого строительство современной армии начало развиваться на основе фундаментальных принципов.

Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 22 мая 1998 года был сделан важный шаг на пути восстановления традиций строительства национальной армии и 26 июня был объявлен Днем Вооруженных сил.

Указами и распоряжениями президента Ильхама Алиева, успешно осуществляющего стратегическую политику общенационального лидера Гейдара Алиева в области строительства армии, в стране успешно осуществляются процессы создания современного военно-промышленного комплекса и усовершенствования кадровой подготовки для Вооруженных сил.

Сегодня азербайджанские офицеры обучаются в высших военных школах многих стран мира.


Опубликовано:26 Июнь, 2018  09:51, ]]>Печать]]>
 
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