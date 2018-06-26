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На площади Азадлыг в Баку состоялся военный парад

На площади Азадлыг состоялся военный парад, посвященный 100-летнему юбилею Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает İslam.az, за военным парадом наблюдали президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, послы зарубежных стран в Азербайджане, военные атташе, сотрудники международных организаций, руководители делегаций, прибывающих в нашу страну в связи с юбилейным мероприятиям, ветераны войны и представители общественности столицы.

Собравшиеся на площади Азадлыг продолжительными аплодисментами встретили президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов дал рапорт президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Глава государства, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поприветствовал личный состав, принимающий участие в военном параде.

В исполнении отдельного образцового оркестра Министерства обороны прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев выступил с речью на военном параде.

На военном параде приняли участие около 4000 военнослужащих министерств обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Специальной службы государственной охраны, а также парадного состава Вооруженных сил Турецкой Республики.

На параде были представлены свыше 240 единиц военной техники, более 70-ти летных средств, в том числе принятые недавно на вооружение различного рода самые новые и современные виды вооружения и техники – бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также военные корабли и катера.

На параде также приняли участие до 100 представителей из Турецкой Республики, Исламской Республики Пакистан, Республики Беларусь, Королевства Бахрейн, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Исламской Республики Иран, Израиля, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Российской Федерации, Королевства Саудовская Аравия и Украины.


Опубликовано:26 Июнь, 2018  11:06, ]]>Печать]]>
 
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