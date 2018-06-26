Нетаньяху и саудовский кронпринц провели секретную встречу в Аммане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман провели тайную встречу в Иордании, утверждает израильская газета «Маарив».

Согласно информации, Нетаньяху и Салман встретились в королевском дворце в столице Иордании Аммане.

Издание отмечает, что переговоры Нетаньяху и Салмана прошли в то время, когда в Аммане находились советник президента Дональда Трампа - Джаред Кушнер и специальный представитель США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.

Король Иордании Абдалла Второй выступил в роли посредника на переговорах.