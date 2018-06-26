Иордания отказалась от сирийских беженцев

Иордания не будет принимать новых беженцев из Сирии, бегущих от насилия в южной зоне деэскалации на границе с этой страной, заявила официальный представитель правительства Иордании Джумана Гунамат в интервью газете Jordan Times.

Джумана Гунамат отметила, что ее страна поддерживает контакты с США и Россией, чтобы защитить национальные интересы. При этом она подчеркнула, что новых беженцев Иордания принимать не сможет. «Мы просто не можем принять больше»,— отметила Гунамат.

На прошлой неделе войска сирийской армии при поддержке российской авиации начали наступление в провинции Деръа, большую часть которой контролируют войска вооруженной оппозиции. Вскоре Соединенные Штаты сообщили им, что не планируют вмешиваться в ситуацию.

По официальным данным, с начала гражданской войны из Сирии в 2011 году в Иорданию бежало 660 тысяч сирийцев, однако, по оценкам правозащитных организаций, реальное количество сирийских беженцев в этой стране в два раза больше.