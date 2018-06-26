Молодежный Форум ОИС поздравил Эрдогана

Молодежный Форум ОИС поздравил Раджаба Таййиба Эрдогана с победой на состоявшихся в Турции президентских выборах.

Как передает İslam.az со ссылкой на ИА “Anadolu”, в поздравлении, которую подписал председатель Форума посол Эльшад Искендеров, в частности говорится: «Поздравляем уважаемого господина Президента, почетного президента международной программы «Кудс – Молодежная столица исламского мира» Раджаба Таййиба Эрдогана с уверенной победой на состоявшихся в Турции президентских выборах, желаем, чтобы это победа стала залогом дальнейшего процветания Турции, тюркского мира и исламского мира».