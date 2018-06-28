На юге Сирии властям сдались около тысячи человек

На юге Сирии в провинции Дараа властям страны сдались около тысячи человек, в том числе боевики.

Как сообщает Islam.az, об этом информирует агентство SANA.

Отмечается, что в поселении Шаара около 250 боевиков сдали оружие. Также властям сдались ещё несколько сотен человек, которые уклонялись от срочной службы в армии и находились под следствием. Всего в этом населённом пункте сдались порядка 450 человек.

В поселении Карим сдались 400 человек, в том числе 31 боевик. Ещё 150 граждан сдались в деревне Аль-Шараи.

В ноябре около 200 боевиков сдались сирийским властям на севере Алеппо.