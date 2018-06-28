Президент Ирана Хасан Роухани пообещал поставить США "на колени".

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, его выступление было показано на государственном телевидении.

"Никоим образом мы не будем капитулировать перед США и сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени", — заявил Роухани.

Его слова прозвучали на фоне напряженной обстановки в стране в связи с экономическими проблемами в Иране. Сам президент ранее после выхода США из ядерной сделки говорил, что Вашингтон пытается оказать на Тегеран экономическое давление и ведет против Ирана психологическую войну.

Указав на наличие проблемы безработицы в стране, Роухани заявил, что власти должны прилагать больше усилий по разрешению проблем, отметив также необходимость урегулирования ситуации на внутреннем рынке.

"Мы должны показать миру, что мы переживем проблемы и трудности, не променяв величие, свободу, независимость, демократию, республиканский строй, религию и культуру", — заявил президент.