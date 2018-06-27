Читатель спрашивает: Дозволено ли женщине брать деньги мужа без его разрешения?

Если в семье зарабатывает лишь мужчина, женщине запрещено брать деньги без его позволения. Члены семьи должны уважать взаимные права друг друга. Но это имеет силу лишь в случае, если мужчина против, чтобы жена брала деньги без разрешения. Но если муж позволяет это, то в этом нет ничего предосудительного. Однако в таком случае жена должна сообщать супругу о своих действиях. Все это, прежде всего, во благо семьи. Потому что в большинстве семей обеспечением семьи занимается мужчина, и он должен знать, сколько у него денег, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Но и мужчина не должен злоупотреблять своим положением, и обязан обеспечивать все расходы супруги. Эти отношения следует регулировать на основании взаимного уважения и доверия.