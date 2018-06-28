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Мубариз Гурбанлы: Бакинский исламский университет продолжит свою деятельность

"В царской России предпринимались попытки добиться смены вероисповедания в Азербайджане. Причина была очевидна".

Как сообщает İslam.az, об этом на конференции на тему "Религиозное образование: текущая ситуация и цели" заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что подобная колониальная политика была направлена не только против Азербайджана, но и всего исламского мира:

"Подготовка религиозных деятелей - не в новинку для Азербайджана. Однако ограничение деятельности мечетей в тот период препятствовало работе. Все это снижало уровень религиозного образования. Лишь после Второй мировой войны открылся простор для деятельности в этом направлении. Лишь небольшая группа людей получала религиозное образование. В советское время в Азербайджане было всего-навсего 17-18 мечетей".

По словам председателя Госкомитета, часть ныне работающих в мечетях религиозных деятелей получила образование:

"В Азербайджане создан Институт теологии, который выпустит высококлассных специалистов. Образование здесь будет вестись не только в области Ислама, но будут преподаваться и другие религии. Преподавание ведется на бесплатной основе, поэтому не будет нужды ехать за рубеж. В институте предусмотрено получение степеней бакалавра, магистра и докторанта. Бакинский исламский университет и впредь продолжит свою деятельность".


Опубликовано:28 Июнь, 2018  13:56, ]]>Печать]]>
 
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