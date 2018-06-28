Путин заявил о выводе из Сирии 1140 военных

Президент России Владимир Путин отметил, что за последние несколько дней из Сирии выведены 13 самолётов, 14 вертолётов и 1140 человек личного состава.

«За последние несколько дней выведено 13 самолётов, 14 вертолётов, 1.140 человек личного состава. Все они люди, имеющие опыт и прошедшие испытание боевыми действиями. И вам, и вашими сослуживцам предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовке личного состава здесь, на территории Российской Федерации, для отработки самых сложных нестандартных задач», — сказал Путин на встрече выпускников военных вузов в Кремле, передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.