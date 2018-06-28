"В Азербайджане создается база теологов" - ректор Института теологии

"С министерством образования ведутся переговоры по созданию новых стандартов обучения, в ближайшем будущем будет принято окончательное решение".

Oб этом на конференции на тему "Религиозное образование: текущее состояние и цели" сказал ректор Института теологии Джейхун Мамедов, передает İslam.az.

По его словам, будут подготовлены новые учебные пособия: "Потому что имеющиеся сейчас учебники в данной сфере на турецком языке. В то же время одной из главных целей является подготовка учебников по теологии".

Он отметил, что деятельность каждого работающего в институте учителя будет оцениваться в конце учебного года: "Если результаты не будут удовлетворительными, он будет заменен на другого учителя. Необходима строгая цензура, чтобы результат был успешным".

Ректор добавил, что создается база теологов, в этом направлении ведутся работы.

Отметим, что в первый учебный год в институт планируется принять 60 студентов.