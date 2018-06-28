Читатель спрашивает: Дозволено ли выполнить намазы зохр и аср утром выходя из дома, если человек уверен, что не сможет выполнить их днем?

Одним из требований верности намазов является их выполнение в отведенное для этого время. Намаз следует выполнять после наступления времени его выполнения, и нельзя этого делать по его завершении. В противном случае намаз недействителен. Время выполнения намазов зохр и аср начинается с полудня и продолжается до вечернего азана. Эти намазы следует выполнять в этот отрезок времени, соблюдая последовательность (сначала зохр, потом аср).

Некоторые люди, оправдываясь тем, что не смогут выполнить намазы днем на работе, выполняют их утром перед уходом на работу. Однако это неверно. Каждый намаз следует выполнять в строго отведенное для этого время.