В Ираке казнены 12 человек по обвинению в терроризме

В Ираке приведены в исполнение 12 смертных приговоров в отношении обвиняемых в террористической деятельности, сообщает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс".

"В соответствии с указом премьера Хайдера аль-Абади приговоры в отношении 12 обвиняемых в терроризме были приведены в исполнение", - говорится в сообщении правительства Ирака.

Отметим, что казни были совершены спустя всего несколько часов после того, как премьер-министр Хайдер аль-Абади призвал к скорейшему исполнению приговоров.

Все казненные были признаны виновными в похищении и убийстве семерых сотрудников служб безопасности Ирака.