Гюндуз Исмайлов: Большинство председателей религиозных общин не знакомо с уставом своих общин

"Сейчас в Азербайджане вне мечетей и церквей встречаются курсы, где преподают по книгам о религии".

Как сообщает Report, об этом на республиканском совещании на тему "Правовая база отношений между государством и религией" сказал зампред Госкомитета по работе с религиозными образованиями Гюндюз Исмайлов.

Он отметил, что изучение божественных книг - естественное явление: "Конечно, и мы хотим пропаганды религии. Однако для открытия курсов Корана нужно получить разрешение Управления мусульман Кавказа. Это разрешение касается курсов по изучению всех религиозных книг"

Г.Исмайлов подчеркнул, что каждый может совершать молитву у себя дома, но не стоит организовывать массовые моления в домах: "Нельзя допускать, чтобы люди использовали свои дома для массовых молелен".

По его словам, подавляющее большинство председателей религиозных общин даже не знакомо с уставом зарегистрированных общин: "В отличие от общин исламской направленности неисламские общины лучше знают законодательство".

Г.Исмайлов сообщил, что лицам, не являющимся гражданами Азербайджана, не разрешается заниматься в стране религиозной пропагандой: "Это запрещено законодательством. Однако преимущественно такие случаи встречаются с религиозными общинами не исламской направленности".