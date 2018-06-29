Британца осудили за призывы к убийству мусульман

Суд Бирмингема приговорил гражданина Великобритании индийского происхождения Роденна Чанда к 20 месяцам тюремного заключения.

Как передает İslam.az со ссылкой на Анадолу, Чанд предстал перед судом по обвинению в призывах к физическому устранению мусульман.

После теракта в Манчестере, Чанд на своей странице в Twitter разместил ряд исламофобских высказываний, в числе которых содержится также цитата о желании «перерезать горло мусульманину».

Сообщается, что Чанд признал себя виновным в обвинениях.

22 мая 2017 года на стадионе «Manchester Arena» во время концерта певицы Арианы Гранде произошел взрыв, в результате которого погибли 22 и получили ранения 59 человек.