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На ливийских берегах Средиземного моря затонуло перевозящее мигрантов судно.
Как передает İslam.az со ссылкой на gazeta.ru, в результате утонули 100 человек.
Также сообщается о 14 пострадавших.
Трагедия у берегов Ливии: погибли 100 мигрантов
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