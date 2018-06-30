Израиль продолжает убивать палестинцев

Двое палестинцев погибли, еще свыше 300 человек получили ранения в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра, передает İslam.az.

Протесты под общим названием "Великий марш возвращения" продолжаются три месяца подряд, хотя сейчас их масштабы заметно скромнее, чем были раньше. "От огня израильских войск на востоке города Хан-Юнис погиб 13-летний палестинец. Еще 310 палестинцев получили различные ранения, из них трое находятся в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства, добавив, что среди пострадавших шестеро детей. Израильские военные подсчитали, что в акции протеста участвуют порядка двух тысяч палестинцев в трех точках на границе анклава, пишет газета "Джерузалем пост".