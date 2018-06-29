Читатель спрашивает: Верно ли, что джафариты отрицают хадисы от Пророка (с), передаваемые сподвижниками, и верят лишь в хадисы от имамов?

Это в корне ложная информация. В джафаритских источниках содержатся тысячи хадисов от Пророка (с), часть которых дошли до нас посредством имамов Ахли-бейта, а часть – посредством сподвижников. В шиитских источниках можно встретить хадисы от Абдуллаха ибн Аббаса, Джабира ибн Абдуллаха, Абдуллаха ибн Масуда, Абу Саида Худри, Абузара Гифари, Уммы-Салями и других. В шиитских источниках можно встретить хадисы даже от Абубакра, Омара, Османа, Абу Хурейры, Аишы, Малика ибн Анаса. В джафаритском мазхабе придерживаются мнения, что вовсе не все сподвижники были справедливыми и их встреча с Пророком не является критерием их справедливости. Поэтому в джафаритских источниках хадисы от сподвижников подвергаются более тщательному анализу и хадисы, повествуемые несправедливыми сподвижниками, не считаются аргументом в спорных вопросах.