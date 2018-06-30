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Российские военные продолжают покидать Сирию

Более 150 военных полицейских вернулись домой после выполнения задач в Сирийской Арабской Республике. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ, передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

"Военнослужащие военной полиции Южного военного округа вернулись домой после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики", - указали в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что перед возвращением на родину военнослужащим на авиабазе Хмеймим вручили государственные и ведомственные награды. Военных доставили на аэродром Моздок самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации.

В настоящее время из сирийской республики продолжают возвращаться российские экипажи, летно-технический состав и авиационная техника. Ранее в пункты постоянной дислокации в России вернулись 27 самолетов и вертолетов, специалисты летно-технического состава и медицинский отряд специального назначения.


Опубликовано:30 Июнь, 2018  14:20, ]]>Печать]]>
 
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