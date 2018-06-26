"Мы сломали хребет армянской армии" - Замминистра обороны Азербайджана

"Апрельские бои нанесли большой удар армянской армии и сломали вражеский хребет". Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом сказал замминистра обороны Азербайджана по личному составу, начальник Главного управления личного состава, генерал-лейтенант Керим Велиев.

По его словам, хотя руководство Армении вначале не хотело этого признавать, затем было вынуждено подтвердить это.

"Военно-политическое руководство Армении не хотело признавать поражения в апрельских боях. Но их поведение указывает на обратное. Если Армения не проиграла в апрельских боях, почему же сменилось военное руководство?", - сказал замминистра.

К.Велиев отметил, что арест бывшего замминистра обороны Армении Манвела Григоряна и выявленные факты еще раз продемонстрировали постыдную ситуацию во вражеской армии.

"Армяне создали миф, связанный с волонтерским движением "Еркрапа". Последние события полностью разрушили этот миф. Там никогда не собирались патриоты".

Замминистра также отметил, что Азербайджанская армия продолжает подготовку к освобождению своих оккупированных территорий. Для этого регулярно проводятся учения.

«Хотя международные организации и приняли различные резолюции по нагорно-карабахскому конфликту, но они равнодушно относятся к его урегулированию. Поэтому мы продолжаем подготовку к освобождению своих территорий. Никто не хочет кровопролития, но по первому же приказу Верховного главнокомандующего мы будем готовы освободить земли», - сказал он.

Керим Велиев подчеркнул, что сила азербайджанского государства и армии растут с каждым днем.

«Военный парад, проведенный по случаю 100-летия Вооруженных сил, в очередной раз продемонстрировал это», - сказал он.