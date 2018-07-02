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У берегов Ливии спасли 115 мигрантов

Катера сил береговой охраны Ливии спасли 115 мигрантов у берегов города Сурман на северо-западе Ливии.

Как передает Islam.az, со ссылкой на "Anadolu", об этом говорится в сообщении ВМФ, подчиняющегося правительству национального единства (UMH).

Судно с мигрантами обнаружено в 10 километрах от побережья города Сурман.

Мигрантам из различных стран Африки оказана необходимая помощь, после чего их доставили в центр управления по борьбе с незаконной миграцией.

В пятницу, 29 июня в результате кораблекрушения у берегов Триполи погибли три мигранта, 16 удалось спасти, еще более 100 числятся пропавшими без вести.


Опубликовано:2 Июль, 2018  08:19, ]]>Печать]]>
 
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