Читатель спрашивает: Как дьяволу удались его наущения в отношении пророка Адама (а), тогда как ему запрещено входить в Рай?

Из достоверных хадисов известно, что до изгнания на землю, Его Светлость Адам (а) находился в том Раю, которым будут вознаграждены люди за их деяния. Во-первых, нельзя попасть в Рай без благих деяний. Во-вторых, попавший в Рай человек не может быть оттуда изгнан. В-третьих, дьявол каким-либо способом не может сбивать с пути обитателей Рая. Скорее всего, Его Светлость Адам (а) находился в одном из прекрасных уголков земли или же в ином месте. Человечество было создано для проживания на земле. Это доказывают и слова ангелов, произнесенные до создания Адама (а).