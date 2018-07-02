Журналист побывал в тюрьме, где казнили 6 азербайджанок

Репортер британского издания Daily Mail побывал в багдадской тюрьме, где ожидают повешения сотни террористов ИГИЛ. Это первый раз, когда власти Ирака разрешили журналисту посетить тюрьму для смертников. Британский журналист написал, что сейчас казни ожидают 250 боевиков.

Одним из тех, кто ожидает своей очереди быть казненным является Саддам Керим Салем. Он рассказал журналисту, как изготавливал бомбы для терактов. Террорист делал дистанционные бомбы, которые взрывались после звонка на мобильный телефон.

По словам Салема, последняя его бомба унесла жизни 20 человек, в том числе и американских солдат. Эти слова 29-летний Салем сказал незадолго до своей казни. В минувшую пятницу он был казнен вместе с группой террористов.

В тюрьме наряду с мужчинами содержатся и женщины вместе со своими детьми. Если будет доказано и их участие в террористической деятельности, то и этих женщин ожидает казнь. Два месяца назад в этой тюрьме были казнены шесть азербайджанок и четыре таджички.

Власти Ирака, чтобы показать условия, в которых содержатся террористы в тюрьме Насирия, допустили сюда иностранного журналиста. Тюрьма окружена многочисленными блокпостами, позициями снайперов и военных. Рядом расположен аэродром, где базируются истребители F-16.

Всего в этой тюрьме содержатся 500 заключенных, половина из которых приговорена к смертной казни. После поражения ИГИЛ, власти Ирака задержали около 20 тысяч членов этой террористической организации.

Британский журналист смог пообщаться с несколькими террористами, ожидающих смертной казни. Все они виновны в осуществлении терактов, в убийствах военных и полицейских. Среди приговоренных преступников много иностранных граждан.

Два дня назад МВД Ирака сообщило о том, что в отношении 13 террористов ИГИЛ приведен в исполнение смертный приговор, и распространило фото казни террористов. Власти Ирака стремятся ускорить казни приговоренных, так как ожидающих смертного приговора террористов слишком много, пишет британский журналист.

Источник: haqqin.az