Начались широкомасштабные учения азербайджанской армии (Видео)

Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым, 2 июля начались широкомасштабные учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений азербайджанской армии.





Как сообщает İslam.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны, к учениям привлечены до 20.000 личного состава военнослужащих, до 120-и единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30-и единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений, которые пройдут до 6 июля, с учетом современного опыта ведения боевых действий войска будут выполнять задачи по ведению различных видов войсковых операций, в том числе нанесению условному противнику надежного огневого поражения ракетными, артиллерийскими, бомбоштурмовыми ударами высокоточных систем, авиации и ударами БПЛА, а также проведению широкомасштабной наступательной операции с целью освобождения оккупированных территорий.