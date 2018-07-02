Турецкая прокуратура санкционировала задержания 68 военных по делу ФЕТО

Генпрокуратура Анкары выдала ордера на задержание 68 сотрудников Командования сухопутных войск республики в рамках продолжающегося расследования деятельности запрещенной в стране "Террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО). Об этом в понедельник сообщает телеканал NTV.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, задержания начались утром в понедельник как на территории Анкары, так и еще в 18 провинциях страны. Среди подозреваемых 19 действующих военнослужащих, остальные временно не находятся на активной службе. Все они - представители офицерского состава. Следствие считает их причастными к работе ячеек ФЕТО внутри вооруженных сил.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который в тот момент находился на отдыхе в городе Мармарис. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 250 человек, не считая путчистов, более двух тыс. получили ранения. В подготовке путча Анкара обвиняет проживающего в США с 1999 года исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним организацию ФЕТО.

После мятежа в Турции арестованы свыше 50 тыс. человек, уволены или отстранены от работы около 140 тыс. госслужащих.