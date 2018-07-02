Читатель спрашивает: Что означает деяние «мубах»?

По исламскому шариату, деяния делятся на 5 групп. «Ваджиб» - это деяния, которые следует обязательно выполнять. В противном случае человека ждет кара Аллаха. «Мустахаб» - за эти деяния человек наделяется благостью, но отсутствие таковых не приводит к каре. «Макрух» - совершивший это деяние не будет наказан, но и благости не стоит ожидать. Аллах не одобряет подобные деяния. «Харам» - это запрещенные Аллахом деяния. Совершившего подобные деяния ждет кара Всевышнего. Все остальные деяния, которые не подпадают под эти категории, относятся к деяниям «мубах». То есть, их выполнение не считается грехом или же благостью. Например, пить воду, разговаривать, спать и т.д. Однако можно превратить деяния мубах в остальные 4 категории. Например, прием пищи – это деяние мубах. Но употребление свинины – харам. Чрезмерное обжорство – макрух, кушать тремя пальцами правой руки – мустахаб, а прием халяльной пищи – ваджиб.