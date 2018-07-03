В Турции хотят ввести смертную казнь для педофилов

Парламент Турции рассмотрит вопрос введения смертной казни, а также кастрации в отношении педофилов, сказал пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Турции Махир Унал, сообщает турецкий телеканал NTV.

По словам Унала, защита детей в Турции будет обеспечена на высшем уровне.

Накануне вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что в Турции будет применена кастрация педофилов. «К великому сожалению, обсуждение этого вопроса было отложено из-за досрочных выборов в Турции», - сказал Боздаг.

Напомним, вопрос кастрации педофилов обсуждался в парламенте Турции в апреле этого года, и ожидалось, что этот законопроект будет принят.

В случае принятия закона о кастрации педофилов в Турции, им также грозит от 20 до 40 лет тюремного заключения.