ВВС Турции уничтожили 300 террористов на севере Ирака

В рамках операций на севере Ирака, проводимых против террористической организации РПК, силами ВВС Турции в июне уничтожено 300 боевиков РПК, пишут во вторник турецкие СМИ со ссылкой на военные источники.

Сообщается, что в операциях против РПК погибли 19 турецких военных и получили ранения 28.

Согласно данным СМИ, в рамках операций были ликвидированы 6 ключевых фигур РПК, которые участвовали в организации нападений на воинские части в Турции.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции начали новую военную операцию на севере Ирака.

Глава государства отметил, что ВВС Турции уничтожили 14 баз террористов РПК на севере Ирака.