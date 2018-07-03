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Стали известны подробности вооруженного нападения на главу ИB Гянджи

Стали известны подробности вооруженного нападения на главу Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева.

Как передает Islam.az, cогласно информации, полученной из правоохранительных органов, в результате происшествия глава исполнительной власти и охранник получил ранения.

Глава Исполнительной власти в тяжелом состоянии был доставлен в Центральную клиническую больницу. Но из-за тяжелого состояния он был отправлен в Баку на вертолете.

Инцидент произошел около 20:00 вечера, на центральной площади расположенной напротив Исполнительной власти города Гянджа. Стрелок Юнис Сафаров задержан.

По предварительным данным, он является гражданином России. В прошлом году в Гяндже этот человек напал на сотрудника охранной полиции, отобрал его оружие и скрылся с места преступления, за что был объявлен в розыск.

Также сообщается, что некоторое время назад между главой Исполнительной власти и нападавшим возник спор и Юнис Сафаров предупреждал Эльмара Велиева что застрелит его.


Опубликовано:4 Июль, 2018  03:17, ]]>Печать]]>
 
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