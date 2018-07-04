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ВС Армении нарушили режим прекращения огня 98 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 98 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении? подверглись обстрелу позиции Азербайджанской fрмии в селе Гаймаглы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской fрмии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Кенгерли, Сейидли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.


Опубликовано:4 Июль, 2018  10:28, ]]>Печать]]>
 
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