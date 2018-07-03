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Новости » Ислам в вопросах

Несут ли дети ответственность за грехи родителей?

Читатель спрашивает: Несет ли сын (дочь) ответственность за грехи родителей?

Согласно Исламу, каждый несет ответственность за свои поступки. И точно так же, родители будут отвечать за свои деяния сами. Сын (дочь) несет ответственность лишь в случае соучастия в их греховном деянии и если не увещевал их отказаться от греха. Факт рождения детей с физическими отклонениями вовсе не означает их наказание за грехи родителей. Если человек совершил определенные грехи, то должен быть готов и к наказанию с определенной закономерностью. Например, падающий с высоты человек должен быть готов стать калекой, даже умереть. Это не его грех и не считается наказанием. И если родители допустят определенные ошибки в момент зачатия ребенка или же в период беременности, то это скажется на здоровье новорожденного, и это вполне естественно.


Опубликовано:4 Июль, 2018  11:55, ]]>Печать]]>
 
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