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Столкновения в Газе: десятки пострадавших

Военнослужащие армии Израиля продолжают применять силу против участников мирных акций протеста на границе сектора Газа, организованных в рамках «Великого марша возвращения».

Как передает İslam.az, об этом сообщают корреспонденты Анадолу с места событий.

В ходе сегодняшней демонстрации израильтянами был ранен палестинский юноша, вышедший на акцию с турецким флагом.

Согласно информации, пострадавший был госпитализирован.

Как сообщил сегодня представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кудра, военные применяют против протестующих боевые патроны и газ неизвестного происхождения.

По его словам, в результате действий израильских солдат пострадали десятки мирных жителей.


Опубликовано:4 Июль, 2018  12:34, ]]>Печать]]>
 
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