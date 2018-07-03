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Новости » Точка зрения

Произойдет лунное затмение: намаз-аят обязателен

«В ночь на 28 июля случится лунное затмение».

Об этом сообщил замдиректора Шамахинской астрофизической обсерватории Хыдыр Микаилов.

По его словам, затмение будет наблюдаться в 22.24.27, максимальная видимость будет в  00.21.44. Затмение завершится в 02.19  по бакинскому времени.

Х.Микаилов отметил, что затмение можно будет наблюдать в Азербайджане. В этот момент произойдет противостояние Марса с Землей.

Отметим, первое лунное затмение в 2018 году произошло 31 января.

Напомним, что, согласно шариату, при наблюдении некоторых природных явлений, обязательно следует выполнять намаз аят. Среди этих явлений и лунное затмение.

Намаз аят состоит из двух рукатов и в каждом рукате содержится 5 руку. Порядок его совершения таков. После намерения произносится такбир, читается «Фатиха» и одна сура полностью, затем совершается руку, затем выпрямившись вновь читается «Фатиха» и сура, затем снова совершается руку. Таким образом, это следует повторить 5 раз, а после 5-го руку выполняется 2 земных поклона. Второй рукат совершается так же, как и первый, произносится ташаххуд и приветствие.

Во время совершения намаза аят человек может после намерения, такбира и прочтения «Фатихи» разделить аяты одной суры на пять частей и прочитать один или более аятов. Может прочитать аят и не полностью, однако согласно предосторожности, предложение следует докончить и начинать с начала суры, не ограничиваться произношением «Бисмиллях», а затем совершить руку и выпрямиться. Не читая «Фатиху», после той суры прочитать вторую часть и совершить руку. Таким образом, следует завершить суру перед пятым руку. Например, при чтении суры «Фалаг» сначала надо произнести «Бисмилляхир-рахманир-рахим. Гуль аузу бираббиль-фалаг» и совершить руку, затем выпрямиться и произнести: «Мин шарри ма халаг». Снова совершить руку и подняться, и сказать: «Ва мин шарри гасигин иза вагаб». Вновь совершить руку, и выпрямившись, произнести: «Ва мин шаррин-наффастаи филь-угад». Совершить руку, выпрямиться и сказать: «Ва мин шарри хасидин иза хасад». После этого совершить пятое руку, затем два земных поклона. Второй рукат выполняется в точности как первый. После второго земного поклона произносится ташаххуд и приветствия намаза.


Опубликовано:4 Июль, 2018  14:50, ]]>Печать]]>
 
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