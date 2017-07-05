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Вчера у выходов некоторых станций Бакинского метрополитена граждане бесплатно раздавали воду пассажирам, которым пришлось пережить тяжелые моменты при тотальном отключении энергии в стране. Человечество еще не умерло окончательно...
При президенте Ильхаме Алиеве прошло совещание, связанное с ситуацией в энергосистеме страны
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