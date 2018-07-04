Ирак призвал зарубежные страны репатриировать детей, родители которых имели отношение к ИГ

МИД Ирака обратилось к зарубежным странам с призывом репатриировать детей, родители которых имели отношение к ИГ.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на «AFP», об этом сказал представитель МИД Ирака Ахмад Махджуб.

Он сказал, что представители дипмиссий Азербайджана, России, Германии и других стран совместно работают по этому вопросу.

«Пока никакие процессы не начались, но работа в этом направлении ведется. Что касается осужденных за террор в тюрьмах, мы не возвращаем этих лиц в их страны, потому что у нас нет с большинством из них соглашения», - сказал представитель МИД Ирака.

Отметим, в настоящее время в Ираке находятся под наблюдением 833 ребенка 14 национальностей.