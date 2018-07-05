В Турции объявили окончательные результаты президентских выборов

В соответствии с данными, опубликованными высшим избирательным советом Турции, на прошедших 24 июня президентских выборах победил действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает İslam.az со ссылкой на турецкие СМИ.

По официальным данным, Эрдоган набрал в ходе голосования 52,59% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррема Индже с 30,64% голосов, на третьем месте оказался Селахаттин Демирташ, кандидат прокурдской Партии демократии народов, с 8,40%.

На парламентских выборах, прошедших в Турции, победу одержала правящая Партия справедливости и развития, за которую проголосовали 42,56% избирателей, благодаря чему она получила 295 из 600 мест в парламенте. Партия национального движения получила 11,10% и 49 мест в парламенте. Объединяющий их Народный альянс получил, таким образом, 344 места в парламенте.