Читатель спрашивает: Как должен поступить человек, не выполнивший вечерние намазы до полуночи?

Намазы магриб и иша следует выполнить последовательно до наступления полуночи. При этом человек принимает намерение «ада». Если же до полуночи эти намазы не выполнены, то их следует выполнить до полуночи, но намерение не должно быть ни «ада», ни выполнения пропущенного намаза. Принимается намерение выполнения числящегося за человеком намаза. Если же намазы не будут выполнены до утреннего азана, то их следует выполнять с намерением пропущенного намаза.