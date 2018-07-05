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Ответная санкция Ирана: Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции готов закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим странам.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель начальника ставки КСИР «Саралла» Исмаил Коусари.

«Если экспорт иранской нефти будет сдерживаться, мы не позволим вывозить нефть в другие страны мира через Ормузский пролив», - заявил Коусари агентству YJC, отметив, что через участок проходит 20% мирового черного золота.

На прошлой неделе высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон постарается убедить своих союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября.

По его словам, такие обсуждения ведутся и с другими странами, включая Китай.


Опубликовано:5 Июль, 2018  11:54, ]]>Печать]]>
 
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