Китай обвинил США в «психологическом терроре»

Угрозы США ввести повышенные пошлины в отношении Китая и других торговых партнеров являются «психологическим террором», который не соответствует тенденциям современности.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

«США в последнее время вновь начали угрожать введением пошлин в отношении китайских товаров на общую сумму 50 миллиардов долларов.

Более того, США выступили с подобными угрозами и в отношении других государств и региональных торговых партнеров.

Подобный повсеместный психологический террор в торговле с помощью палки таможенных тарифов не соответствует тенденциям современности», - заявил на брифинге Гао Фэн.

Он подчеркнул, что Китай «не опустит голову перед угрозами и шантажом так же, как будет непоколебима его решительность по защите свободной торговли и международного механизма международной торговли».

«Китай будет сообща со всем мировым сообществом решительно противостоять отсталому, вышедшему из моды, малоэффективному протекционизму и политике односторонних действий, будет прилагать максимум усилий для защиты стабильности и устойчивости международной торговой среды», - добавил представитель торгового ведомства Китая.