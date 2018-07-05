ВС Армении нарушили режим прекращения огня 102 раза

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 102 разa.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар, Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селe Айгедзор Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Гаймаглы, Ферехли, Ашагы Аскипара, Мезем, Гызылгаджылы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района, в селах Гёяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Абдинли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.