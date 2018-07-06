Поручения от Гюлена в 18 странах

Руководители ячеек террористического течения «Параллельное государство» организовали в 18 странах мира обсуждения новых «поручений», отданных главарем преступной организации - Фетуллахом Гюленом.

Об этом передает İslam.az со ссылкой на Анадолу.

Согласно разведданным сил безопасности Турции, встречи сторонников Гюлена были организованы в конце июня, в том числе в американском штате Пенсильвания, куда съехались 33 главаря преступной структуры.

Сторонника Гюлена переданы нижеследующие «поручения»:

- С целью максимальной конспирации своих действий, создавайте семьи в странах, где вы находитесь. Это позволит также оказывать влияние на общества;

- Пресекайте любые попытки турецких инвесторов вкладывать средства в экономику ваших стран;

- Старайтесь расширить ряды организации, создать благоприятные условия для «близких по духу» студентов вузов;

- Уделяйте особое внимание функционерам течения. Пусть они «дистанцируются» от государственных структур;

- Всячески поддерживайте «собратьев», переезжающих из одной страны в другую.

В «поручениях» Гюлен привлекается внимание к смене формы государственного правления в Турции по итогам выборов 24 июня, что привело к концентрации рычагов власти в руках главы государства. В данной связи не исключается усиление «давления» Турции на сторонников Гюлена.

При этом главари течения сообщили о болезни Фетуллаха Гюлена.