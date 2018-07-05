Читатель спрашивает: Талут и Джалут – это одно и то же лицо?

В 249 аяте суры «Багара» упоминаются оба имени. Талут и Джалут – это не одно и то же лицо. Талут был правителем народа Израиля в бытность пророка Давида (а). По велению Аллаха он был избран правителем, и, собрав войско, сражался с иноземными захватчиками. Когда две армии сошлись лицом к лицу, малолетний Давид (а) занимался пастушеством. Он наведывался в стан войска. Один из самых сильных воинов вражеской армии – Джалут, вызывал соперников на одиночные бои и всех убивал. Тогда Давид (а) бросил камень из пращи и убил Джалута. Оба имени упоминаются и в Библии: Талут – Саулом, а Джалут – Голиафом.