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Новости » Ислам в вопросах

Талут и Джалут – это одно и то же лицо?

Читатель спрашивает: Талут и Джалут – это одно и то же лицо?

В 249 аяте суры «Багара» упоминаются оба имени. Талут и Джалут – это не одно и то же лицо. Талут был правителем народа Израиля в бытность пророка Давида (а). По велению Аллаха он был избран правителем, и, собрав войско, сражался с иноземными захватчиками. Когда две армии сошлись лицом к лицу, малолетний Давид (а) занимался пастушеством. Он наведывался в стан войска. Один из самых сильных воинов вражеской армии – Джалут, вызывал соперников на одиночные бои и всех убивал. Тогда Давид (а) бросил камень из пращи и убил Джалута. Оба имени упоминаются и в Библии: Талут – Саулом, а Джалут – Голиафом.


Опубликовано:6 Июль, 2018  11:12, ]]>Печать]]>
 
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