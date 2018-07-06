Турецкая прокуратура выдала ордера на арест сотен военных

Прокуратура Измира и Стамбула выдала ордера на задержание 346 человек, в том числе бывших и действующих военнослужащих, которых подозревают в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает Islam.az со ссылкой на Anadolu.

Согласно информации, задержание 271 обвиняемого в связях с FETO санкционировала прокуратура Стамбула. Среди них один генерал в отставке, 122 действующих военнослужащих, 120 курсантов, 29 уже уволенных по разным причинам военных и несколько предполагаемых "тайных имамов" группировки в составе Вооруженных сил. Операция проходит в 47 провинциях Турции.

Сообщается также о санкционированных прокуратурой Измира операциях в 30 провинциях Турции по задержанию еще 75 человек, включая 59 действующих военных, по обвинению в связях с FETO.