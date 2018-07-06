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Разницу между людьми и животными упразднили в Индии

В индийском штате Уттракханд животные получили равные с людьми права.

Об этом передает İslam.az со ссылкой на The Telegraph.

Соответствующее решение вынес Верховный суд штата, но оно должно быть ратифицировано национальным Верховным судом.

Признание прав животных должно быть сдерживающим фактором для браконьеров, компаний, загрязняющих окружающую среду, и защитой от насилия.

Суд штата также провозгласил всех его жителей защитниками животных и сделал людей ответственными за благополучие братьев меньших.

«Все царство животных, включая птиц и морских обитателей, объявляется юридическим лицом», — отметили в суде.

По информации издания, индийское законодательство предусматривает понятие «юридические лица», под которое подпадают компании, люди с ментальными нарушениями и несовершеннолетние.

Ранее Индия приняла аналогичное решение в отношении рек Ганг и Ямуна для защиты их от сброса токсичного мусора.


Опубликовано:6 Июль, 2018  12:47, ]]>Печать]]>
 
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