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Протестующие ворвались в одно из зданий резиденции армянского католикоса

Требующие отставки католикоса всех армян Гарегина II активисты утром ворвались в здание канцелярии предстоятеля армянской церкви в монастыре Эчмиадзин, передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс".

Как написал на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы канцелярии Ваграм Меликян, ворвавшиеся "выступают с ультимативными требованиями, проявляют провокационное поведение. Они никак не хотят внять призывам прекратить эти неприемлемые действия".

Между тем лидер группы, требующей отставки католикоса, Карен Петросян заявил СМИ, что на них напали церковные служители.

"Мы будем стоять здесь и не уйдем, пока католикос не откажется от своего поста", - добавил он.


Опубликовано:6 Июль, 2018  14:15, ]]>Печать]]>
 
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